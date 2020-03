Ohne Skrupel: Betrüger nutzen Angst vor Pandemie aus

Betrüger erfinden immer neue Wege, um ihre Opfer zu bestehlen. Dabei nutzen sie die Unsicherheiten der Bevölkerungen in Zeiten der Covid-19-Pandemie aus

Selbst in der tiefsten Krise schläft das Verbrechen nicht. Da ist die Covid-19-Pandemie leider keine Ausnahme. Denn Kriminelle denken sich immer neue Wege aus, wie sie Menschen bestehlen können.

Bereits am ersten Tag, an denen Maßnahmen wie die Schließung der Schulen und Ausgangseinschränkungen das öffentliche Leben hierzulande verlangsamten, ging in der vergangenen Woche in den sozialen Medien eine Meldung eines mutmaßlichen Betrugsversuchs um ...