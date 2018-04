Kein Führerschein, Fahrzeug nicht angemeldet und nicht versichert: Bei einem Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag in Frisingen kontrolliert wurde, lief nicht viel zusammen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Ohne Papiere unterwegs

Kein Führerschein, Fahrzeug nicht angemeldet und nicht versichert: Bei einem Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag in Frisingen kontrolliert wurde, lief nicht viel zusammen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Ähnlich erging Kurz vor 1 Uhr wurde in der Nacht zum Sonntag in der Mondorfer Straße in Frisingen ein Autofahrer angehalten, der den Polizisten nicht viel zu bieten hatte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, zumindest keinen gültigen. Das Auto war auch nicht versichert und schon gar nicht rechtmäßig angemeldet.

Abnehmen konnten die Beamten dem Fahrer seine Papiere offensichtlich nicht, da er keine besaß. Dafür wurde aber noch an Ort und Stelle sein Auto beschlagnahmt. Der Fahrer wurde mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung abgestraft.



Ähnlich erging es fünf weiteren Fahrern, die allesamt zu viel getrunken hatten. Aufgefallen waren sie an der Route de Diekirch in Walferdingen, am Boulevard Royal an der Côte d'Eich und in der Rue de Hollerich in Luxemburg sowie in der Rue Clairefontaine in Diekirch. Alle fünf mussten sie ihren Führerschein abgeben.