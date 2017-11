(str) - Vor dem hauptstädtischen Bezirksgericht ist am Dienstag ein ehemaliger Bademeister freigesprochen worden, der offenbar mehrfach beim Nacktduschen in der Damendusche des Schwimmbads Aquasud in Differdingen aufgefallen war.

Im Prozess hatte die Staatsanwaltschaft noch eine Haftstrafe von sechs Monaten und eine Geldstrafe wegen unsittlichen Verhaltens (Outrage aux bonnes moeurs) gefordert.

Die Richter entschieden nun aber, dass bloße Nacktheit kein strafbares unsittliches Verhalten darstellt. Wäre diese jedoch von einer provozierenden oder obszönen Haltung begleitet gewesen, dann hätte das einem exhibitionistischen Akt entsprochen.



Nichtsdestotrotz sei es inakzeptabel und höchst tadelnswert, dass der Bademeister nackt in einem Bereich geduscht habe, der für Frauen und Mädchen reserviert war. Ohne unangebrachte Gesten sei dies nun eben kein obszöner Akt.



Der Angeklagte habe zudem eine Dusche ausgesucht, die von den anderen isoliert und von Trennwänden abgeschirmt gewesen sei. Daher sei die These, der Bademeister habe eine schamlose Absicht verfolgt, wenig glaubhaft. Und auch wenn das Vorgehen des Mannes verwerflich sei, liege keine Straftat vor.