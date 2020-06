Offene Spielplätze: Es darf wieder getobt werden

Einen Tag nach der Ankündigung der Regierung bemühen sich die Kommunen um eine schnellstmögliche Freigabe ihrer Spielplätze.

Sehr schnell hatten Eltern und Kinder am Donnerstag die öffentlichen Spielplätze im Land wieder in Beschlag genommen. Zwölf Wochen lange Entbehrungen nahmen somit ein Ende. Bereits am späten Vormittag herrschte dabei vielerorts reger Betrieb.

Die Freude der Kinder über ihren wiedergefundenen Spielplatz war dabei, wie sich etwa auf dem Abenteuerspielplatz im englischen Garten in Gasperich zeigte, unüberseh- und hörbar groß.

Auffallend war dabei mancherorts, wie beispielsweise auf dem Spielplatz am Hesperinger Park, dass viele Kinder beim Spielen und Toben einen Mundschutz trugen, obwohl die Regierung die Maskenpflicht für Kinder unter 13 Jahren aufgehoben hat ...