Zustimmung und Vorfreude hatte man sich wohl erhofft, am Ende gab es Skepsis und Kritik: Die Pläne für ein Ferienresort am Seegelände in Weiswampach stießen am Dienstag bei der lokalen Vereinswelt auf eher wenig Gegenliebe.

Offene Seeschlacht

In Sankt Petersburg war das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien kaum angepfiffen, da hatte man in Weiswampach schon 90 spannungsgeladene Minuten hinter sich. Im nagelneuen Kulturzentrum hatten der Schöffenrat und die belgische Investorengruppe Lamy am Dienstagabend Presse und Vereinsvertreter zur Vorstellung ihrer Pläne für die Umgestaltung des lokalen Seegeländes zum modernen Ferienresort geladen. Der flotten Anfangs-offensive der Initiatoren folgte am Ende aber eine Abwehrschlacht ...

Schöffenrat will neue Dynamik entfachen

Dabei hatten die Verantwortlichen der Lamy-Gruppe die Zuhörer zunächst mit durchaus eindrucksvollen Plänen und Illustrationen zu begeistern versucht.

Auf dem rund 20 Hektar großen Seeareal sollen künftig nämlich unter der Federführung des Unternehmens ein Vier-Sterne-Hotel mit 70 Zimmern und mehreren Suiten samt Restaurant, Sporthalle, Seminarsaal und Wellnessbereich sowie rund 100 Ferienchalets errichtet werden, während auf dem unteren See und in dessen Umfeld zudem ein wahres Activity-Paradies mit Wasserski-Anlage, Badeufer, Imbiss, Multisportplatz, Waldkletterpark und aufblasbarer Wasserinsel entsteht.

Still ruht der See zurzeit noch am Centre de loisirs in Weiswampach. Allzu still für ein Freizeitareal, wie der Schöffenrat meint, der dem Gelände nun neues Leben einhauchen will. Foto: John Lamberty

Ein Angebot, das dem in die Jahre gekommenen Seezentrum zu neuer Dynamik und wieder steigenden Touristenzahlen verhelfen, zugleich aber auch der Bevölkerung in der Region einen Mehrwert schaffen soll. Obwohl das Nutzungsrecht für das Hotelgrundstück und das Gelände des bestehenden Campings per Erbpacht von jährlich 25 000 Euro für 99 Jahre an die Lamy-Gruppe fällt, bleibe das Seeareal denn auch für die breite Öffentlichkeit und auch für die traditionellen Vereinsveranstaltungen zugänglich und nutzbar, wie Bürgermeister Henri Rinnen gleich mehrmals betonte.

Kritik an Verpachtungssumme



Seitens der Zuhörerschaft zeigte man sich dagegen skeptisch, dass der untere See Schwimmern oder Anglern noch ausreichend Nutzungsspielraum lasse, auch wenn die Wasserski-Aktivitäten sich nur auf einen Teil des Sees beschränken werden. Darüber hinaus sei die Pachtsumme für den Investor geradezu lächerlich, wenn das touristische Potenzial denn so ausgeprägt sein sollte, wie es die Pläne nun erwarten lassen.

Anstatt das Gelände zu diesem Preis einem Privatunternehmen zur Verfügung zu stellen, hätte die Gemeinde besser daran getan, in den zurückliegenden Jahren selbst in das Seegelände samt Campingplatz zu investieren, um ihm wieder neue Attraktivität einzuhauchen, wie einer der Zuhörer meinte.

Bürgermeister Rinnen verwies seinerseits darauf, dass das Areal der Gemeinde in den vergangenen Jahren nichts als Defizite beschert habe. Mit der Lamy-Gruppe habe man dagegen nun einen Investor an Land gezogen, der – wie etwa an den Lacs de l'Eau d'Heure nahe Charleroi oder auch in Südfrankreich – über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Baus und der Betreibung von Ferienanlagen verfüge. Volle Unterstützung genieße das Projekt zudem seitens des Tourismusministeriums.

Größenordnung bereitet Kopfzerbrechen

Bei den Lacs de l'Eau d'Heure spreche man allerdings auch von einer ganz anderen Größenordnung als bei den Seen in Weiswampach, hieß es derweil aus dem Publikum. Wie dem auch sei, spätestens Anfang kommenden Jahres sollen die Modernisierungsarbeiten mit dem Bau der Hotelanlage beginnen. In fünf Jahren soll das gesamte Ferienresort dann in Betrieb genommen sein.

Bis dahin dürfte der Gemeindeführung aber noch jede Menge Überzeugungsarbeit bevorstehen. Ob das Resultat die Wellen beruhigen kann, wird sich dabei zeigen.