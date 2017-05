(str) - Auf Luxusautos hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Oetringen abgesehen. In der Rue de Moutfort hatten sie ein Fenster an der Rückseite eines Wohnhauses aufgebohrt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.



Im Hausflur erbeuteten sie zwei Autoschlüssel, die Handtasche der Bewohnerin und eine Brieftasche. Unbemerkt stahlen sie dann einen grauen Range Rover mit dem Kennzeichen CU4879 (L) und einen schwarzen Audi S5 mit dem Kennzeichen NF1112 (L) aus der Garage.



Der Einbruch wurde erst gegen 7.20 Uhr bemerkt.