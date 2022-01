Über Nacht hielt der Winter in Luxemburg Einzug.

Am Samstagmorgen

Ösling im Winterzauber

(TJ) - Hatte der Winter bereits am Freitag einige Schneeflocken nach Luxemburg geschickt, so fielen in der Nacht auf Samstag erneut mehrere Zentimeter der weißen Pracht.

Wohl blieb er in den Niederungen nicht liegen, auf den höheren Lagen Luxemburgs sah es in der Nacht und am ersten Tag des Wochenendes jedoch recht winterlich aus, wie die Fotos von LW-Reporter Claude Windeshausen belegen. Die Fotos wurden im Raum Wiltz,Nothum und Schumanseck aufgenommen. Dort war innerhalb weniger Stunden eine Decke von rund fünf Zentimetern niedergegangen. Der staatliche Wetterdienst Météolux hatte bereits am Freitag eine „Alerte jaune“ ausgegeben.



Die Räum- und Streudienste rückten aus und sorgten dafür, dass die Verkehrsachsen befahrbar blieben. Dennoch ist auxch weiterhin Vorsicht beim Autofahren angesagt. Für einen Spaziergang in winterlicher Landschaft dürfte es am Samstag reichen.

In den kommenden Tagen dürfte es winterlich bleiben. Das hatte LW-Wetterfachman Dominik Jung am Freitag bereits vorhergesagt.

