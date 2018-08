Ösling auf die harte Tour

Mit 104 Kilometern zwischen Kautenbach und La-Roche-en-Ardenne (B) gilt der Escapardenne Éisléck Trail als Juwel des nationalen Wanderwegenetzes. Die Nordredaktion des „Luxemburger Wort“ hat die Probe aufs Exempel gemacht.

Kilometer 0: Morgens um neun ist die Welt noch in Ordnung! An einem Dienstag mitten im August gilt dies in Kautenbach allemal. Außer fröhlichem Vogelgezwitscher herrscht hier zu dieser Tagesstunde geradezu himmlische Stille, die nur bisweilen von heranrauschenden Zügen unterbrochen wird. Das „Dauschen iwwer d'Strooss vun Eisen“, es wird uns an diesem Tag ein treuer Begleiter bis nach Clerf bleiben. Und so geht es standesgemäß auch zügigen Schrittes auf ins Abenteuer ...

Kilometer 3,4: Die prächtigen Felswände rund um Kautenbach hatten es eigentlich bereits erahnen lassen: Schon auf den ersten Kilometern geht es auf dem Weg hinauf in die waldreiche Kiischpelter „Bergwelt“ gleich steil empor ...