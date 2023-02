Die Behörden konnten Schlimmeres verhindern: Vier Ölsperren mussten im Grenzfluss eingerichtet werden.

Bad Mondorf

Ölverschmutzung in der Gander

Die Behörden konnten Schlimmeres verhindern: Vier Ölsperren mussten im Grenzfluss eingerichtet werden.

(if/C.) - Die Beamten des Wasserwirtschaftsamtes (AGE), mehrere Einheiten des CGDIS sowie Mitarbeiter der französischen Behörden mussten am Montag gegen eine Verschmutzung in der Gander in Bad Mondorf kämpfen. Wie das Umweltministerium zusammen mit der AGE am Dienstag mitteilt, war das Heizöl aus der Kanalisation auf der französischen Seite des Grenzortes in die Gander gelangt.

Die Schadstoffe seien ebenfalls auf dem Weg in Richtung Kläranlage in Emeringen gewesen, schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Demnach sei die Sauerstoffzufuhr im Bereich der Kläranlage angepasst worden, um der Ölverschmutzung so gut wie möglich entgegenzuwirken. Die Behörden konnten vier Ölsperren einrichten, um die weitere Verschmutzung der Kläranlage einzudämmen und die Ausbreitung der Schadstoffe in der Gander zu verhindern.



Das Wasserwirtschaftsamt hat an mehreren Stellen Wasserproben im Fluss entnommen. Der internationale Warn- und Alarmplan Mosel-Saar, der von den Internationalen Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar (IKSMS) eingerichtet wurde, wurde ausgelöst. Die französischen Behörden leiteten ebenfalls eine Untersuchung ein, um den genauen Ursprung der Verschmutzung zu ermitteln.



