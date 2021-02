Mehrere Einheiten des CGDIS kämpfen derzeit gegen eine Verschmutzung der Wemperbaach in der Gemeinde Weiswampach. Mehrere Unfälle am Samstag.

Ölverschmutzung der Wemperbaach

MaH - In Breidfeld in der Gemeinde Weiswampach kämpfen mehrere Einheiten des CGDIS sowie des Wasserwirtschaftsamts AGE gegen eine Ölverschmutzung in der Wemperbaach und zwei Tümpeln. Es wurden mehrere Staudämme errichtet, so dass die Verschmutzung auf Höhe der Rossmillen gestoppt werden konnte. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr mit bis zu 40 Personen im Einsatz.

Hauptstadt: Zwei Verletzte nach Feuer auf der Place d'Armes Ein Dachstuhlbrand sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz auf der Place d'Armes. Zwei Personen wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung ärztlich behandelt.

Wie der CGDIS am Samstagnachmittag weiterhin mitteilt, wurde in Mersch kurz vor 15 Uhr eine Person angefahren. Quasi zeitgleich kam in Filsdorf ein Motorradfahrer zu Fall. Nur wenige Minuten später sind in Ingeldorf zwei Wagen miteinander kollidiert.





