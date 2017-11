(AC) - Zum Abschluss und als Höhepunkt der Veranstaltungsreihe “Reformation – Luxemburg 2017” hatten die evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg, die protestantisch-reformierte Kirche von Luxemburg und die katholische Kirche Christen aller Konfessionen am Reformationstag zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale von Luxemburg eingeladen. Bei der gestrigen Feier, an der neben anderen Gästen, Großherzog Henri und der Nuntius in Luxemburg, Mgr. Augustine Kasujja, teilnahmen, hielten sowohl Pastor Hans-Martin Heins, evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg, als auch Erzbischof Jean-Claude Hollerich Predigten.



Dieser ökumenische Gottesdienst stand für einen Anstoß zur Erneuerung der Kirchen heute, auch in Luxemburg, und für ein Zeichen der Einheit im Glauben. So betonte Pastor Heins in seiner Predigt: "Ohne die Liebe, die Christus uns gibt, hat jeder Erneuerungsversuch keinen Wert. Ohne die Liebe Jesu Christi in der Mitte unseres kirchlichen Lebens sind unsere Kirchen tot und überflüssig, aber mit seiner Liebe sind sie das Wichtigste auf der Welt."

Erzbischof Hollerich sprach sich ebenfalls für eine Erneuerung aus, betonte, dass die Kirchen in weiten Teilen zu einer gemeinsamen Sprache gefunden haben und unterstrich, dass ein gemeinsamer Weg der Verkündigung notwendig sei. Er meinte weiter, Christus führe uns in das Herz der Welt hinein und Gott habe die Freiheit, jeden Menschen zu lieben, als ob er einzigartig sei.

www.cathol.lu