(na) - Wenn er vom Kreisverkehr in Kayl spricht, meint Jean-Paul Kirpach nicht die Straßenführung. Auch nicht die hohe Stahlskulptur. Sondern die Vegetation im Kreisel. „Sehen Sie, wie es grünt und blüht?“, fragt er und zeigt auf dem Computerbildschirm auf ein Bild, das Ende August geschossen wurde. „Die Autofahrer fahren wie durch ein Blütenmeer, dabei sind wir mitten in der Ortschaft.“



Eine sinnvollere und ökologischere Bepflanzung der Bereiche direkt am Straßenrand ist eines der Steckenpferde des Leiters des „Service de la nature“ in der Naturverwaltung („Administration de la nature et des forêts) ...