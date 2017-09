(clau) - Es ist ein kleiner Behälter mit großem Potenzial: der neue „Wanderbecher“ der „Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire“ (FLMP). Sattgrün in der Farbe erinnert er an das Ziel seiner Mission, nämlich den Plastikabfall zu reduzieren und so für eine umweltfreundlichere Zukunft zu sorgen.

Man kann das Mehrweg-Trinkgefäß für drei Euro auf den Wanderungen der FLMP erwerben – das Geld wird für einen guten Zweck reinvestiert ...