(mth) - Am Mittwochabend musste die Polizei zu einer Tankstelle in der Route d'Esch ausrücken, wo drei betrunkene Personen die Kundschaft anpöbelten.

Als die Streife gegen 23 Uhr dort eintraf, wurde eine Person in unmittelbarer Nähe der Tankstelle gesichtet, die laut Polizei "sturzbetrunken war" und in die Kreuzung taumelte. Ein Autofahrer konnte in letzter Sekunde einen Zusammenstoß mit der Person vermeiden.

Die Polizisten entfernten sofort den Betrunkenen von der Fahrbahn. Von den beiden anderen alkoholisierten Personen fehlte jedoch jede Spur. Da die aufgegriffene Person eine Gefahr für sich und andere darstellte wurde sie in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.