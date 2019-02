Öffentlicher Transport: Jahresabos werden am 1. März 2020 wertlos

Am 1. März 2020 kommt der Freifahrtschein für Bus, Bahn und Tram. Für Jahrestickets, die über dieses Stichdatum hinaus gültig wären, werden keine Kosten zurückerstattet.

(jt) – Ein Jahr dauert es noch, dann können Pendler Bus, Bahn oder Tram in Luxemburg kostenlos nutzen. Durch die Einführung des Gratis-Transports ab 1. März 2020 ergeben sich einige Änderungen für Fahrgäste. Wer sich beispielsweise am 1. April 2019 ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr kauft, bezahlt praktisch ein Monat "zu viel" – der Abo-Anteil von 1. bis 31. März 2020 wird auch nicht rückerstattet, wie das Ministerium für Mobilität und öffentliche Bauten am Mittwoch betont.