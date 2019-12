Auch der Schnee kann den Nikolaus nicht davon abhalten, am Sonntag gleich mehreren Ortschaften im Großherzogtum einen Besuch abzustatten.

Ochsentour für den Kleeschen

(MaH) - Auch wenn er erst in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember die Geschenke in die Häuser bringt, absolviert der Nikolaus bereits im Vorfeld diverse öffentliche Auftritte. Dabei scheint der Mann mit dem weißen Rauschebart an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Am Sonntag stattete er Bettembourg, Esch/Alzette, der Stadt Luxemburg und Remich einen Besuch ab.

10 Bürgermeister Laurent Zeimet (2.v.l.) und Schöffin Josée Lorsché (1.v.r.) nahmen den Heiligen Nikolaus am Bahnhof in Bettemburg in Empfang. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Bürgermeister Laurent Zeimet (2.v.l.) und Schöffin Josée Lorsché (1.v.r.) nahmen den Heiligen Nikolaus am Bahnhof in Bettemburg in Empfang. Foto: Alain Piron Der Nikolaus wunderte sich doch sehr über diesen Hunde des HSV Agility Beetebuerg der als Rentier verkleidet war. Foto: Alain Piron Groß war die Freude bei den kleinen Besuchern in Bettemburg. Foto: Alain Piron Der "Houseker" verteilte Süßigkeiten statt Ruten. Foto: Alain Piron In einem Umzug ging es vom Bettemburger Bahnhof bis zur Sporthalle, wo der Heilige Nikolaus die Kinder reichlich beschenkte. Foto: Alain Piron Mit einem Anhängerwagen war der "Kleeschen" und seine Englein zur Sporthalle gebracht worden. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Zahlreiche kleine sowie auch große Zuschauer waren angereist, um dem "Kleeschen" einen ordentlichen Empfang zu bereiten. Foto: Alain Piron In der Bettemburger Sporthalle wurden die Kinder vom "Kleeschen" und seinen "Engelcher" reichlich beschenkt. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron