Luxemburgs Obst- und Gemüsebauern haben, wie ihre Kollegen auf den Feldern, mit der Trockenheit zu kämpfen. Von Einbußen bei der professionellen Kirschernte kann aber keine Rede sein.

Obst leidet unter der Dürre

Es war in Bezug auf das Wetter ein komisches Jahr, erst Frost, dann bis in den Juni hinein zu viel Regen und nun ist es zu trocken“, so Jean-Claude Muller, einer der größten heimischen Anbauer von Obst und Gemüse. Dieses seltsame Wetter hat den Obst- und Gemüsegärtnern denn auch einige Probleme bereitet, die Situation könnte allerdings schlimmer sein.



Obstplantagenbesitzer Jean-Claude Muller versorgt seine Pflanzen, wie diese Pflaumenbäume, mit einem ausgeklügelten Wasserleitsystem. Foto: Guy Jallay

In Bezug auf die Kirschen war vor allem das feuchte Wetter im Frühling ein Problem, denn dadurch setzte oftmals ein starker Fäulnisbefall ein. Jean-Claude Mullers Kirschen blieben davon jedoch größtenteils verschont, da sie durch eine spezielle Anlage vor dem Regen geschützt sind. Dies erklärt auch, warum er keine quantitativen Einbußen bei der Ernte zu beklagen hat.



Kommerzieller Anbau von Obst und Gemüse ist in Luxemburg eher weniger verbreitet.

Größere Probleme gab es bei den Erdbeeren. Diese waren im Vergleich mit den Kirschen noch einmal deutlich stärker vom Fäulnisbefall betroffen. Vor allem bei den früh reifenden Sorten sind daher Einbußen bei Qualität und Quantität zu verzeichnen. Die spät reifenden Sorten profitierten hingegen vom warmen Sommerwetter und weisen eine besonders hohe Qualität auf.



Die Mirabellenernte steht kurz bevor und aufgrund der extremen Trockenheit der vergangenen Wochen und Monaten sind die Aussichten eher schlecht, da die Früchte Wasser brauchen, um zu reifen. Vorhersagen für die Apfelernte abzugeben, ist aufgrund des frühen Zeitpunkts nur bedingt möglich. Es zeichnet sich jedoch ab, dass es eine gute Ernte sein wird, wobei auch den Äpfeln mehr Regen durchaus gut tun würde.



Bongerten unrentabel



Insgesamt gibt es hierzulande in etwa 15 professionelle Obstbauern. Diese verkaufen ihre Produkte quasi ausschließlich im Großherzogtum, in Einzelfällen werden luxemburgische Produkte auch in der nahen Grenzregion zum Verkauf angeboten.



Auf dem heimischen Obst- und Gemüsemarkt dominieren jedoch klar ausländische Erzeugnisse. So kamen beispielsweise im vergangenen Jahr nur fünf Prozent aller im Handel angebotenen Äpfel von luxemburgischen Bauern. Bei anderen Obst- und Gemüsesorten machen deren Produkte meist nicht einmal ein Prozent des Gesamtangebots aus.

Die lang anhaltende Hitze und die Trockenheit haben die Pflanzen sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Guy Jallay

Neben den professionell bewirtschafteten Plantagen, existiert auch heute noch eine nicht zu unterschätzende Zahl an Streuobstwiesen, im Volksmund auch Bongert genannt. Deren Erzeugnisse werden allerdings in quasi 100 Prozent der Fälle für den persönlichen Konsum geerntet, so Marc Thiel, Mitarbeiter der biologischen Station des Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIAS). Das Syndikat zählt 16, sich vorwiegend im Osten des Landes befindliche, Mitgliedergemeinden.



Das Ziel des SIAS besteht nicht in erster Linie darin, die wirtschaftliche Rentabilität der Bongerten zu erhöhen, sondern vor allem im Natur- und Landschaftsschutz. Man unterstützt die Besitzer der Bongerten bei der Pflege alter und dem Pflanzen neuer Obstbäume. Dabei handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der hiesigen Obstbäume um Apfelbäume, wenn auch einige Mischbongerten existieren.

Da die Besitzer der Bongerten im Gegensatz zu den Plantagenbesitzern zumeist nicht über eine professionelle Ausstattung zum Schutz ihrer Bäume oder deren Bewässerung verfügen, sind diese noch wesentlich abhängiger von den meteorologischen Begebenheiten. Deswegen zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt zwar eine quantitativ gute, qualitativ jedoch vergleichsweise eher mangelhafte Apfelernte ab.



Dass man sich in Luxemburg mit dem professionellen Gemüse- und Obstanbau eher schwer tut, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Dazu zählen die hohen Grundstückspreise, die im Vergleich zum Ausland höheren Lohnkosten und die nicht gerade als optimal zu bezeichnenden klimatischen Bedingungen.



Wasserversorgung als Knackpunkt



Ein weiteres Problem stellt die kostspielige Wasserversorgung dar. Die Bewässerung mit Trinkwasser erweist sich häufig als sehr kostenintensiv, ist jedoch oftmals alternativlos. Das Bohren und Betreiben von Brunnen ist nämlich nicht nur aufwendig und teuer, sondern an vielen Orten aufgrund gesetzlicher Beschränkungen gar nicht möglich. Darüber hinaus ist den Bauern in Zeiten extremer Trockenheit das Abschöpfen aus Oberflächengewässern wie Mosel oder Sauer untersagt.



Eine mögliche Lösung dieses Problems könnte laut dem Landwirtschaftsministerium die bessere Speicherung des Regenwassers sein. So sollen künftig in neu zu errichtenden Industriezonen Becken integriert werden, in denen das auf die Fabrikdächer niederprasselnde Regenwasser gesammelt wird. Dieses Wasser soll den Bauern zur Verfügung gestellt werden. Doch auch im Ministerium ist man sich der Tatsache bewusst, dass diese Maßnahme nur ein Teil der Problemlösung sein kann.