Oberwormeldingen: Atelier von Nico Hienckes ausgebrannt

Die niedrigen Temperaturen stellten die Feuerwehrleute vor zusätzliche Herausforderungen. Insgesamt 40 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt.

(m.r.) - Am Mittwochmorgen ist das ehemalige Atelier des 2017 verstorbenen Künstlers Nico Hienckes in einem ansonsten leerstehenden Gebäude in Oberwormeldingen in Brand geraten. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Flammen. Es bestand das Risiko, dass es zusammenbrechen könnte. Deshalb bekämpften die Rettungskräfte die Flammen von außen. Dabei kamen zwei Teleskopmastfahrzeuge zum Einsatz.

Die niedrigen Temperaturen stellten die Feuerwehrleute vor zusätzliche Herausforderungen: Der Boden war glatt und die Wasserschläuche froren wegen der Kälte zu. Dennoch konnten die Flammen nach zwei Stunden gelöscht werden. Insgesamt waren 40 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.

Nico Hienckes, eine der bekanntesten Persönlichkeiten an der Mosel, starb 2017 im Alter von 67 Jahren. Hienckes galt als „Meister des Rosts“, weil er die Patina auf metallischen Gegenständen aufgrund ihrer braunen Farbe als Stilmittel benutzte.

Künstler Nico Hienckes verstorben: Der "Meister des Rosts" ist tot Mit seiner ungewöhnlichen Technik und seiner einnehmenden Art hatte der Wormeldinger Künstler Nico Hienckes viele begeistert. Wie die Gemeindeverwaltung Wormeldingen nun bestätigte, ist der "Meister des Rosts" verstorben.

In seinem Nachruf im „Luxemburger Wort“ hieß es: „Allein sein Atelier unterhalb der Weinberge war schon ein echter Hingucker: Die alte Destillerie bei Wormeldingen, die er liebevoll in „op der Wollek“ umgetauft und das große Rolltor leuchtend Blau angestrichen hatte, war sein Schaffensmittelpunkt.“

