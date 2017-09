(ArWA) - Der Obersauerstausee ist nicht bloß der größte Trinkwasserreservoir des Landes, sondern er zieht vor allem auch Jahr für Jahr tausende Touristen, Badegäste, Sonnenanbeter und Wassersportliebhaber an. Unter diesen Gästen gibt es jedoch leider vermehrt auch solche verantwortungslose Zeitgenossen, die respektlos mit der Umwelt umgehen und ihren Müll achtlos im See oder am Ufer entsorgen.



Bei spätsommerlichen 18 Grad Außen- und 16 Grad Wassertemperatur fand am Sonntag die diesjährige Reinigungsaktion am Obersauerstausee statt, an der Taucher verschiedener Tauchvereine aus Luxemburg und der Großregion teilnahmen. Organisiert wird diese Aktion seit nunmehr 31. Jahren vom „Sub Aqua Sport Dudelange“, dies mit Unterstützung des Umweltministeriums und der Gemeinde Esch-Sauer.



120 Taucher wurden nach einem kurzem Briefing mit Rettungsboten der „Protection civile“ zu verschiedenen Liegewiesen nach Insenborn und Lultzhausen gebracht, wo sie während etwas mehr als einer Stunde mit Netzen ausgestattet am ufernahen Bereich den See bis zu einer Tiefe von 12 Metern von jeglichem Müll entsorgten. 75 Helfer befreiten derweil die Uferabschnitte von jeglichem Müll.

Neben auffallend vielen Glasflaschen wurde dieses Jahr auch wieder viel klassischer „Tourismusmüll” - wie Dosen, Plastikverpackungen, Kleidungsstücke und Metallteile - zu Tage befördert. Dieser Unrat wurde anschließend vom Gemeindepersonal zu einem Entsorgungscontainer gebracht.



Um sich für diese Aktion zu bedanken, lud die Gemeinde Esch/Sauer im Anschluss an die Säuberungsaktion alle fleißigen Helfer zu einem Barbecue ein.