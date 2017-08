(na) - Den Nachmittag im Freibad verbringen und den Abend im Café Maxim's ausklingen lassen. So sah noch vor einigen Jahren das Programm von manch einem Jugendlichen während sonnenverwöhnten Augusttagen in Oberkorn aus.



Nun ist das Schicksal des geschlossenen Lokals besiegelt. In seiner vergangenen Sitzung hat der Differdinger Gemeinderat mehrheitlich dem Bau von einem Hotel zugestimmt. Dieses war schon länger im Gespräch.



Auch ein Mehrfamilienhaus



Neu ist aber, dass dort auch ein Mehrfamilienhaus entstehen soll. Dieses wird anstelle des aktuellen Cafés errichtet und über fünf Stockwerke verfügen, wobei das oberste etwas von der Fassade zurückgesetzt sein wird. 20 Wohnungen sollen hier entstehen.



Das Mehrfamilienhaus wird anstelle des Maxim's entstehen. Rechts daneben wird das Hotel errichtet.

Foto: Claude piscitelli

Hotel mit Panoramarestaurant



Das Hotel entsteht daneben, zur markanten Trauerweide hin, die sich auf dem Badegelände befindet und die erhalten bleiben soll. Das Hotel wird aus 48 Gästezimmern bestehen sowie einem Panoramarestaurant im obersten, sechsten Stockwerk.



Während das Mehrfamilienhaus eine Tiefgarage erhält, werden Hotelgäste wohl auf das Parkhaus beim „Aquasud“ zurückgreifen müssen. Wie Schöffe Erny Muller (LSAP) während der Gemeinderatssitzung erklärte, habe sich der Bauherr bereit erklärt, Parkplätze dauerhaft zu mieten.



KPL und „Déi Lénk“ hatten sich bei der Abstimmung über diese Pläne enthalten.



Bauprojekt auf Parkplatz



Der Parkplatz gegenüber des Maxim's soll in den kommenden Jahren einem Bau und einem autofreien Platz weichen.

Foto: Claude piscitelli

Doch nicht nur die Tage des Cafés Maxim's sind gezählt. So soll auch der gegenüberliegende Parkplatz auf der Place Jéhan Steichen verschwinden. In der selben Gemeinderatssitzung wurde der allgemeine Bebauungsplan so geändert, dass dort ein Gebäude errichtet werden kann.



Studentenwohnungen...



Dem aktuellen Schöffenrat schwebt ein Projekt vor, das Studenten- und Jugendwohnungen vorsieht sowie Geschäftsflächen im Erdgeschoss. Bis zu 75 Parkplätze könnten in der Tiefgarage entstehen. Der aktuelle Parkplatz soll zur autofreien Zone werden.



Doch ist dies noch alles derzeit Zukunftsmusik. So wird der nächste Gemeinderat, nach den Wahlen vom 8. Oktober, über die genauen Pläne entscheiden müssen, hieß es während der Sitzung.



...und ein Studentenhotel



Ebenfalls längerfristig im Viertel geplant ist ein Studentenhotel, das auf dem Vorplatz vor der Lunex errichtet werden soll. Hier könnten 80 Zimmer in einem siebenstöckigen Gebäude entstehen.

Weiter geplant ist eine neue Mehrzweckhalle, die bei der Turnhalle entstehen wird. So dass sich in Oberkorn beim „Parc des Sports“ in den kommenden Jahren noch einiges mehr, als das Verschwinden einen Cafés ändern wird.