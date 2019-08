Am See in Weiswampach kommen Angler, Badegäste und sogar Wanderer voll auf ihre Kosten.

Lokales 9 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Oase im hohen Norden

Marc HOSCHEID Am See in Weiswampach kommen Angler, Badegäste und sogar Wanderer voll auf ihre Kosten.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel über die Zukunft des Sees in Weiswampach diskutiert, die Debatten verliefen dabei teilweise ziemlich heftig ...