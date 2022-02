Käerjeng hat am Mittwoch seinen Beitrag für Esch 2022 vorgestellt - und das neue Brauhotel, das ab März Geschäftsleute anlocken will.

Lokales 5 2 Min.

Neues Brauhotel

"O'zapft is" in Käerjeng

Franziska JÄGER Käerjeng hat am Mittwoch seinen Beitrag für Esch 2022 vorgestellt - und das neue Brauhotel, das ab März Geschäftsleute anlocken will.

Die Bauzäune stehen noch davor. Drei dicke, weiße Rohre hängen von den hohen Fenstern runter auf dem Boden. Handwerker wuseln hinter den Glasscheiben tüchtig umher. Was noch aussieht wie eine Baustelle, wird ab dem 17. März seine ersten Gäste begrüßen dürfen: Das neue Brauhotel in Käerjeng, direkt gegenüber der Brauerei Bofferding, die am Mittwoch ihre Expansion ins Hotelgewerbe bekannt gab. Neben der Brauerei Bofferding gibt es nun also auch ein Hotel. Jüngst ist De Brauatelier Mitte Januar eingeweiht worden. Hier kann man sein eigenes Bier brauen und es sechs Wochen später genießen.

Industriegebäude sind bereit für Esch 2022 In diesem Monat fällt der Startschuss zum Kulturjahr Esch 2022. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Möllerei und die Massenoire.

Isabelle Lentz ist der Stolz auf dieses Projekt an den Augen abzulesen. 23 Monate sei hier „geackert“ worden und Lentz überzeugt, „dass Esch 2022 viele Gäste anlocken wird“. Die Tochter von Georges Lentz, der die Brasserie Nationale nebenan führt, wird beim Zwölf-Millionen-Euro-Hotelprojekt unterstützt von Bruder Mathias sowie von Laurent Lafont.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Zur offiziellen Eröffnung des Brauhotels stießen Lex Delles (Minister für Tourismus/DP), Michel Wolter (Bürgermeister von Käerjeng/CSV), Jean Reitz (ALAC), Isabelle Lentz (Brasserie Nationale) und Nancy Braun (Generaldirektorin von Esch 2022) an. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zur offiziellen Eröffnung des Brauhotels stießen Lex Delles (Minister für Tourismus/DP), Michel Wolter (Bürgermeister von Käerjeng/CSV), Jean Reitz (ALAC), Isabelle Lentz (Brasserie Nationale) und Nancy Braun (Generaldirektorin von Esch 2022) an. Foto: Guy Jallay Rechterhand die Bofferding-Brauerei Foto: Guy Jallay 55 Zimmer beherbergt das Brauhotel. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay





Das vom Architekturbüro Ballinipitt gestaltete, vierstöckige Hotel fällt durch seine Holzfassade auf. Knapp 6.400 Quadratmeter fasst das Gebäude, in dem sich 55 Zimmer, die zwischen 18 und 36 Quadratmeter groß sind, befinden. Neben Einzel- und Doppelzimmern gibt es insgesamt 19 Familiensuiten. Die Nacht kostet zwischen 95 und 135 Euro. Auch Coworking-Space und Restaurant stehen in den Startlöchern, im Frühjahr soll ein Biergarten auf dem Gelände hinzukommen.

„Wir sind stolz, mit dem Brauhotel Teil von Esch 2022 zu sein“, sagte Lentz am Mittwoch. Die offizielle Hoteleröffnung stand nämlich auch im Zeichen der Programmvorstellung im Rahmen von Esch 2022 und dem damit einhergehenden Beitrag der Gemeinde Käerjeng. „Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was wir beisteuern könnten“, erklärte Bürgermeister Michel Wolter. „Wir sind die kleinste der elf teilnehmenden Gemeinden und haben den kommenden Monat bekommen.“ Jeden Monat steht eine andere Gemeinde im Fokus des Kulturjahres.

Feuerfestival mit internationaler Beteiligung

So langsam werde auch Nancy Braun nervös. Die Generaldirektorin bereitet seit 2018 das Kulturjahr vor. „Mein Mann sagte mir heute Morgen, wenn du bis jetzt nicht nervös warst, bringt das jetzt auch nichts mehr.“ Aufregende Wochen dürften dem Süden des Landes allemal bevorstehen.

So fällt denn der Startschuss von Esch 2022 am Samstag in Esch und Belval, am Wochenende des 5. und 6. März findet dann das Feuerfestival in Fingig statt. Internationale Künstler - sie kommen unter anderem aus Frankreich, Peru und Italien - haben acht Feuerskulpturen erschaffen, die am Abend angezündet werden. „Das Wochenende wird komplett draußen stattfinden, die Besucher sollten sich also wetterfest anziehen“, betonte der Bürgermeister. Im Herbst hält in Käerjeng dann der Markt für regionale Produkte „Au Goût du Terroir“ Einzug - mit Kochshows, Verkostungen und Gourmet-Workshops.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.