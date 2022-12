Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um unangebrachtes Verhalten während Weihnachtsmessen.

Weihnachtsgazettchen

„O du Fröhliche“ bis die Kirchenbank bebt

Simone MOLITOR Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um unangebrachtes Verhalten während Weihnachtsmessen.

Das Krippenspiel an Heiligabend hatte in meiner Kindheit Tradition, nicht zuletzt, weil ich selbst mitmischen und mein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen durfte. In der sechsten Klasse hatte ich sogar die Rolle des Josef ergattert. Als Mädchen. Ich war mächtig stolz.

Die Weihnachtsmesse war immer gut besucht. Es sollte mein großer Auftritt werden. Im Schein des Rampenlichts stand ich da, textsicher, vor den erwartungsvollen Blicken der versammelten Dorfgemeinschaft, mit meiner Maria, in den Kulissen von Bethlehem, auf der verzweifelten Suche nach einer Bleibe für die Nacht. Und dann passierte es: Ich musste lachen. Ja, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich hatte jegliche Macht über meine Lachmuskeln verloren. Ich kicherte, ich gluckste, ja, ich bebte.

War es eine seltene Form von Lampenfieber? Hatte mich der Wahnsinn gepackt? Hatte mich diese wichtige Rolle am Ende doch überfordert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es später zu Hause Schimpfe gab. Ich hatte meine Mutter blamiert.

Jahre später, es war wieder Heiligabend, habe ich mit ebendieser Mutter und meinem kleinen Bruder wieder einmal die Christmette besucht. In einem anderen Dorf. Nicht, weil wir damals wegen meines Lachanfalls verbannt worden wären, nein, wir waren umgezogen.

Der dortige Pfarrer hatte eine etwas eigensinnige Art, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Er predigte sie. Und reckte dabei die Arme in die Höhe, als würde er gleich davonfliegen. Und da passierte es meiner Mutter. Sie lachte. Ich lachte. Mein kleiner Bruder lachte. Ja, wir konnten gar nicht mehr aufhören. Wir glucksten, die Kirchenbank bebte, Tränen kullerten über unsere Wangen. Es war der totale Kontrollverlust. Was war es diesmal? Wieder der Wahnsinn? Hatten wir „O du Fröhliche“ zu ernst genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir viele empörte Blicke ernteten. Wir hatten uns blamiert. Aber noch heute erinnern wir uns jedes Mal an Weihnachten daran. Und dann lachen wir.



Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



