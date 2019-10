Deutschland will 2020 ein Kennzeichungssystem für Lebensmittel einführen, die so genannte Ernährungsampel. Das System könnte auch in Luxemburg eingeführt werden.

Nutri-Score: Ernährungsampel auch in Luxemburg

Deutschland führt 2020 auf freiwilliger Basis die so genannte Ernährungsampel ein, die Aufschluss über die Nährwertqualität von Lebensmitteln gibt. Das System könnte auch in Luxemburg eingeführt werden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium am Freitag mit.

(mig) - Frankreich und Belgien haben sie schon. Deutschland möchte sie 2020 einführen. Und Luxemburg könnte dem Trend folgen. Die Rede ist von der Nährwertampel, ein Kennzeichnungssystem, das den Verbrauchern eine leicht verständliche Übersicht über die Nährwertqualität von Lebensmitteln bietet.

Die Ernährungsampel hilft den Verbrauchern, schneller gesunde Lebensmittel zu finden. Foto: Imago Images

Das System basiert auf einer fünfstufigen Farbskala von dunkelgrün bis rot, versehen mit den Buchstaben A (vorteilhafte Nährwertqualität) bis E (weniger vorteilhafte Nährwertqualität).

Das Luxemburger Verbraucherschutzministerium gab am Freitag grünes Licht für die eventuelle Einführung einer solchen Ampel. Wie es in einem Presseschreiben heißt, sei Luxemburg durch den Import vieler Produkte ohnehin mit dem Kennzeichnungssystem konfrontiert.

Laut den europäischen Bestimmungen dürfen die EU-Staaten die Produzenten nicht zu der Kennzeichnung zwingen. Sie basiert auf freiwilliger Basis.