Youth for Climate

Nur wenige Teilnehmer bei Klimastreik

Glenn SCHWALLER Bei einer Demonstration am Freitagnachmittag kamen deutlich weniger Menschen als bei vorherigen Protestzügen in den vergangenen Jahren.

Bei einem Klimastreik von Youth for Climate am Freitagnachmittag in Luxemburg-Stadt kamen deutlich weniger Menschen als dies noch bei Protestzügen in der Vergangenheit der Fall war. Nur einige Dutzend Teilnehmer trafen sich um 15 Uhr am Glacis und zogen von dort weiter. Bei einer vergleichbaren Demonstration im September des vergangenen Jahres waren es noch 2.500 Teilnehmer.

Auch wenn sich die Teilnehmerzahl somit stark verändert hat, so sind die Forderungen nach einem stärkeren Engagement gegen den Klimawandel die gleichen geblieben. Die Demonstration am Freitag stand unter dem Motto: „People not profit“, also Menschen vor Profit.

