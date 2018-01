(str) - Der Navigationsdienst hat am Mittwochnachmittag den Hochwassermeldedienst wegen steigender Pegel an der Mosel aktiviert.



Diese stiegen am Mittag in Stadtbredimus und Grevenmacher mit neun Zentimetern pro Stunde. Am frühen Abend stiegen die Pegel um sieben Zentimeter pro Stunde in Stadtbredimus und Grevenmacher sowie um drei Zentimeter in Remich.

Um 16.45 Uhr lag der Wasserstand in Stadtbredimus bei 4,85 Metern und in Grevenmacher bei 4,71 Metern.



Nach den heftigen Regenfällen im Moselbassin besteht das Risiko, dass der Referenzpegel in Stadtbredimus am Abend einen Stand von fünf Metern erreicht.



Die Côte de vigilance von 5,30 Meter wird dem Bericht zufolge voraussichtlich am Donnerstagvormittag überschritten. In Remich liegt diese bei 4,52 Metern. Ab 4,60 Metern wird dort der Parkplatz an der Moselbrücke überflutet.

Wie immer bei steigenden Pegeln, ist am Mittwochnachmittag dann auch bereits die Rue Robert Goebbels von Schengen in Richtung Contz-les-Bains (F) voll gesperrt.

Die weitere Entwicklung ist von der Niederschlagsmenge im Mosel-Bassin abhängig und daher schwer vorrauszusagen, betont der Navigationsdienst.



Derzeit gilt Warnstufe Gelb.