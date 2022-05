Der Bankräuber, der am 8. Juli 2021 eine Sparkasse in der Hauptstadt überfiel, wurde am Donnerstag zu acht Jahren Haft, davon fünf auf Bewährung, verurteilt.

Mildernde Umstände

Nur geringe Haftstrafe für Sparkassenräuber

Steve REMESCH Der Bankräuber, der am 8. Juli 2021 eine Sparkasse in der Hauptstadt überfiel, wurde am Donnerstag zu acht Jahren Haft, davon fünf auf Bewährung, verurteilt.

