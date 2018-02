(ots) - Aufregung in der Trierer Innenstadt: mehrere Anrufer kontaktierten gegen 13 Uhr am Samstag die Trierer Polizei. Sie hatten zuvor ein Auto beobachtet, in dem die Insassen mit einer Pistole hantiert und die Waffe auch aus dem Fahrzeugfenster gehalten hätten.

Im Rahmen einer großangelegten Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Trier und der Bundespolizei Trier wurde nach dem beschriebenen Fahrzeug gesucht. Gegen 14.10 Uhr konnte das Auto dann im Bereich der Ostallee/Theodor-Heuss-Allee durch eine Streife der Polizeiwache Innenstadt gesichtet und angehalten werden.

Der 18-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer, beide wohnhaft im Eifelkreis Bitburg-Prüm, wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung von Fahrzeug und Insassen fanden die Beamten eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole sowie ein Einhandmesser.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Rahmen der Vernehmung räumten die beiden ihr Fehlverhalten ein und gaben an, "nur einen Spaß gemacht zu haben". Die Polizei Trier prüft nun, ob die entstandenen Kosten der Fahndungsmaßnahmen durch die Verantwortlichen getragen werden müssen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die zuständige Polizeiinspektion Trier unter 0049-651-9779 3200 zu kontaktieren.