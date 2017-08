(str) - Nachdem die Behörden zunächst Entwarnung gegeben hatten, wurde nun der dritte Fall von mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eiern im Luxemburger Handel bestätigt.

Wie die zuständigen Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden am Mittwoch auch bei der Supermarktkette Cactus mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier entdeckt. Bei Eiern mit dem Verfallsdatum vom 27.7.2017 vom niederländischen Zulieferer 2NL4382501 wurde eine schwache Konzentration in Höhe von 0,008 mg/kg festgestellt. Das Testergebnis geht aus einer Routineuntersuchung vom 11. Juli hervor, deren Ergebnisse jetzt erst vorliegen.

Cactus habe zwar keine Zulieferer in den Niederlanden, doch nun habe sich gezeigt, dass der übliche Lieferant wohl punktuell Eier aus den Niederlanden bezogen hat. Seit Anfang Juli sei dies aber nicht mehr geschehen.

Auch Caterman und Carnesa betroffen



Auch das Catering-Unternehmen Caterman hat zwei Lose mit Fipronil-kontaminierter Eierflüssigkeit verarbeitet, heißt es in dem Schreiben. Ein Teil der Ware sei zurück an den Hersteller gegangen. Der andere sei bei Caterman und dem Fleischwarenhersteller Carnesa verarbeitet worden.



Die bei Caterman hergestellten Produkte hätten den 25. Juli als Verfallsdatum gehabt und seien demnach nicht mehr im Umlauf. Bei Carnesa sei Flüssigei zur Herstellung von Hackfleisch und Fleischpastete verwendet worden. Das noch im Lager verbleibende Hackfleisch sei vernichtet worden, die verbleibende Fleischpastete sei bis zum Abschluss der Untersuchungen blockiert worden.

Bereits am Dienstag hatten das Gesundheits- und das Landwirtschaftsministerium bekannt gegeben, dass über die Supermarktkette Aldi mit Fipronil belastete Eier in den Verkauf gelangt sind. Dabei handelt es sich um Ware mit Verfallsdatum am 15. und am 16. August mit der Identifizierungsnummern X-NL42364-XX und X-NL43868-XX.

Am vergangenen Freitag hatten beide Ministerien mitgeteilt, dass keine Ware von den betroffenen niederländischen und deutschen Herstellern nach Luxemburg kam.