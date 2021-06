Nach einer pandemiebedingten Zwangspause im vergangenen Jahr hat sich die Nuit du sport für 2021 neu erfunden.

Nuit du Sport erlebt Revival

Nach einer pandemiebedingten Zwangspause im vergangenen Jahr hat sich die Nuit du sport für 2021 neu erfunden.

(str) - Seit 2009 gibt es sie. Im vergangenen Jahr musste sie wegen Corona abgesagt werden und in diesem Jahr, an diesem Wochenende, erschien sie in einem neuen Gewand. Dabei stellte sich neben der Herausforderung, den pandemiebedingten Vorgaben gerecht zu werden, auch jene, ein vielseitiges und außergewöhnliches sportliches Programm aufzustellen.

16 Im Athletic Center in Hollerich konnte man am Samstag im Boxen gegen Martial Arts Instructor Frank Ruppert (l.) antreten. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Im Athletic Center in Hollerich konnte man am Samstag im Boxen gegen Martial Arts Instructor Frank Ruppert (l.) antreten. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Beim Torwandschießen galt es, zielgenau zu treffen. Foto: Alain Piron Auch während der Pandemiezeit genießt bei der Nuit du sport die Sicherheit die höchste Priorität. Neben zahlreichen Wegweisern wird auch auf das obligatorische Tragen der Masken hingewiesen. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Der cnapa-Centre National de Prévention des Addictions war auf der Nacht des Sports ebenfalls mit einem Stand vertreten, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene über den Missbrauch von Drogen und Alkohol im Alltag aufzuklären. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Neben den unzähligen Aktivitäten während der Nuit du sport in Bad-Mondorf, konnten die Besucher ebenfalls ihre Geschicklichkeit bei der Pétanque unter Beweis stellen. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Das Basketball-Atelier war bei den Jugendlichen besonders beliebt, Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Gute Treffsicherheit beim Dosenschieen will gelernt sein. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Früh übt sich wer Feuerwehrfrau oder -Mann werden will. Foto: Alain Piron Bei den Mondorfer Pfadfindern "Munnerefer Mais" konnte man lernen, wie man richtig auf einem Seil balanciert. Foto: Alain Piron Im Athletic Center in Hollerich wurde in der Nuit des sports Zumba-Kurse angeboten. Foto: Alain Piron Auf der Place Léon XIII neben der Kirche in Bonneweg wurde die brasilianische Kampfkunst Capoeira gelehrt, dessen Ursprung auf den afrikanischen NíGolo zurückzuführen ist. Foto: Alain Piron Im Park Laval in Eich wurden die Grundlagen des Breakdance vrmittelt. Dass es dabei nicht nur auf die Moves, sondern ebenfalls auf die körperliche Kondition ankommt, versucht Coach Kalou (vorne) den Jugendlichen zu vermitteln. Foto: Alain Piron Mit etwas Unterstützung vom Coach geht auch das Händelaufen einfacher. Foto: Alain Piron Nach dem harten Training wird sich auch mal eine kleine Pause gegönnt. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Ziel des vom Service national de la jeunesse und dem Sportministerium organisierten Aktionswochenendes ist es, Sportclubs, kommunale Sportausschüsse, Jugendhäuser sowie andere Vereine und Institutionen dazu zu bringen, originelle Sportveranstaltungen zu organisieren und so junge Menschen zu Sport und Bewegung zu animieren.

500 Radfahrende fordern schnelle Verbesserungen Mehr als 500 Menschen - so viele wie nie zuvor bei einer Radfahrerdemonstration in Luxemburg, haben am Samstag ein Zeichen setzen wollen.

Unter dem Motto „Maach mat a probéier aus“ wurden an diesem Wochenende Programme in 19 Ortschaften organisiert, so in Bettemburg, Bissen, Clerf, Contern, Feulen, Kayl, Kopstal, Leudelange, Lultzhausen, Luxemburg-Stadt, Manternach, Bad Mondorf, Petingen, Roeser, Sandweiler, Schengen, Schieren, Schifflingen und Schüttringen.

24 Kayl: Diese Jugendlichen zeigen gerne wie toll sie die Nuit du Sport finden. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Kayl: Diese Jugendlichen zeigen gerne wie toll sie die Nuit du Sport finden. Foto: Alain Piron Claudine Leyers vom Wado Karaté-Club Chinto Kayl (l.) beim Training mit einem ihrer Schützlinge. Foto: Alain Piron Fußball durfte in Kayl bei der Sportsnacht nicht fehlen. Foto: Alain Piron Kayl: Nur durch hartes Training kommt man zur Höchstform. Foto: Alain Piron Kayl: Neben Respekt, Disziplin und Selbstbeherrschung ist das Selbstvertrauen beimFoto: Alain Piron Karaté ebenso wichtig. Foto: Alain Piron Kayl: Auch beim Wado Karaté-Club Chinto Kayl gilt das Moto "Einer für Alle - Alle für Einen". Kayl: Während die einen schieben, rasten die Anderen. Foto: Alain Piron In Kayl wurden auch ältere Menschen zur Bewegung animiert. Foto: Alain Piron Auch in Kayl war Basketball-Sport sehr beliebt. Foto: Alain Piron In Kayl galt es, im Zickzack um die Hürden zu laufen. Foto: Alain Piron Fahren mit dem Blick eines Betrunkenen ist keine leichte Angelegenehit. Foto: Alain Piron Früh übt sich, wer Feuerwehrfrau oder -mann werden will. Foto: Alain Piron Ein Highlight der diesjährigen Nuit des sports in Bad-Modorf war das Ziehen eines Feuerwehrautos mithilfe eines Seiles. Foto: Alain Piron Auf der Place Léon XIII in Bonneweg wurde die brasilianische Kampfkunst Capoeira gelehrt. Foto: Alain Piron Capoeira geht auf den afrikanischen NíGolo zurück. Foto: Alain Piron Bonneweg. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Auch Darts-Spielen will gelernt sein. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Contern: Hoch hinaus auf den Getränkekästen. Foto: Alain Piron Contern: Gute Reflexe wollen trainiert sein. Foto: Alain Piron Contern: Wer klettert am höchsten? Beim CIS Moutfort konnte man seine Geschicklichkeit beim Getränkekastenklettern unter Beweis stellen. Foto: Alain Piron Der richtige Aufschlag ist beim Tennis das A und O. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Wer sich sportlich betätigt muss auch essen. Foodtrucks boten den Teilnehmern Leckereien. Foto: Alain Piron Bad Mondorf: Die Drummer der "Regional Museksschoul Munneref" sorgten für gute Stimmung. Foto: Alain Piron

Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem Sportarten wie Aikido, Beachvolleyball, Kanu- und Kayakfahren, Darts, Klettern, Kan Jam , Kickboxen, Nordic Walking, Parkour, Teqball und Zumba.

