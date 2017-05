(MB) - In Beckerich, Bettemburg, Betzdorf, Clerf, Colmar-Berg, Contern, Crauthem, Düdelingen, Echternach, Esch/Alzette, Frisingen, Grevenmacher, Hesperingen, Koerich, Koetschette, Lultzhausen, Luxemburg-Stadt, Monnerich, Mondorf, Niederanven, Petingen, Sassenheim, Schengen und Steinfort drehte sich am Samstagabend wieder alles um das Thema Sport, und das in einem sehr weiten Spektrum.

Bei der „Nuit du sport“ - die gestrige Ausgabe war bereits die neunte ihrer Art – stehen nämlich traditionell nicht nur bekannte Sportarten wie Fußball oder Basketball im Blickpunkt, sondern auch eher unbekannte beziehungsweise außergewöhnliche Aktivitäten wie Airtramp oder Monkey Climbing, so dass für jedes sportliche Niveau und auch jedes Alter etwas dabei ist.

Die „Nuit du sport“ wurde 2009 vom „Service national de la jeunesse“ und dem Sportministerium im Rahmen des nationalen Aktionsplans „Gesond Iessen, méi bewegen“ ins Leben gerufen und hat sich nach dem eher bescheidenen Anfang mit rund 400 Teilnehmern zu einem landesweiten Highlight mit mehreren Tausend Sportbegeisterten entwickelt.