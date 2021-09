Glänzendes Comeback eines Lichtermeeres

Samstagabend hatte sich der „Jardin de Wiltz“ in ein wahres Lichtermeer verwandelt. Bei der 4. Auflage der "Nuit des Lampions" setzten rund 200 Laternen mit großen und hell erleuchteten Fantasiegebilden sowie 1000 Kerzen die Park-Landschaft in Szene. Das Highlight des Abends war das Wasserspektakel "The spurting Man" von Avanti Display.