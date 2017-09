(LW) - Das Spektakel zog sich am Samstag in Wiltz vom späten Nachmittag bis in die tiefe Nacht: Im Rahmen der mittlerweile zehnten „Nuit des lampions“ erfreuten sich Tausende Besucher an Musik, Kunst und dem traditionellen Lichtspektakel.

Pünktlich zum Jubiläum wurde in diesem Jahr aber erstmals neben dem „Jardin de Wiltz“ und der Großgasse auch der Festivalplatz in das Kulturprogramm mit einbezogen. Dort traten auf der überdachten Bühne nationale und internationale Neuentdeckungen der Musikszene auf, während die zahlreichen weiteren Live-Acts mit Theater-, Tanz- und Akrobatikeinlagen in Oberwiltz dank der magischen Lichtshows allerorten ebenfalls in einem ganz besonderen Ambiente erschienen.