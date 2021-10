Nachdem der Veiner Nëssmoort 2020 pandemiebedingt ausgefallen war, kommen Nussfans an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten.

Veiner Nëssmoort

Nüsse, Sonne und gute Stimmung

Nachdem der Veiner Nëssmoort 2020 pandemiebedingt ausgefallen war, kommen Nussfans an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten.

(SH) - Nëssdrëpp, Nëssliqueur oder Nësscrème für die einen, Nësskouch, Nëssraclette oder Nësspatee für die anderen. Am Wochenende kommen Freunde von Nüssen in Vianden wieder voll auf ihre Kosten. Denn nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet der traditionelle Veiner Nëssmoort erneut statt - und dies nicht nur an einem Tag, sondern an gleich zwei Tagen.

Anders als in den Vorjahren geht die Veranstaltung allerdings nicht in der Hauptstraße über die Bühne, sondern entlang der Our. Und auch werden sich an diesem Wochenende keine 20.000 Personen in Vianden versammeln, sondern zeitgleich maximal 1.000 auf dem abgesperrten Marktgelände, dies unter den Regeln des Covidchecks.

Der guten Stimmung tat dies am Samstag nichts ab. Ganz im Gegenteil. Bereits in den Morgenstunden fanden sich bei bestem Herbstwetter die ersten Besucher ein, genossen die eine oder andere Leckerei und tauschten sich mit Freunden und Bekannten aus.

Der Nëssmoort findet am Sonntag noch von 10 bis 16 Uhr statt.

