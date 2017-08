(str) - Ein Rennwagen aus Luxemburg wird für eine schwere Massenkarambolage auf der Nürburgring-Nordschleife verantwortlich gemacht. Zehn Personen wurden verletzt, davon vier schwer.

Gegen 14.10 Uhr hatte ein Fahrzeug aus Luxemburg bei einer sogenannten „Touristenfahrt“ Betriebsflüssigkeit verloren, teilt die Polizeiinspektion Adenau mit. Aufgrund der Verunreinigung der Fahrbahn kam es in einem schnelleren Streckenabschnitt, der "Fuchsröhre", zu einer ganzen Reihe von Unfällen in die insgesamt zehn Fahrzeuge verwickelt waren. Bei den Zusammenstößen wurden sechs Personen leicht und vier Personen schwer verletzt.



Ein erstes Video zeigt einen kleineren "Rempler, nachdem ein BMW auf der Ölspur ins Schleudern geraten war:

Kurz nachdem ein weiterer Unfall an besagter Stelle passiert war, zeichnete ein Touristenfahrer dieses Video mit seiner On-Board-Kamera auf:









Die Rennstrecke blieb den ganzen Nachmittag über gesperrt.

Foto: Polizeiinspektion Adenau

Zwei Verletzte mussten von der Feuerwehr aus ihrem Wagen geschnitten werden. Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber, fünf Krankenwagen, ein Notarztwagen und 30 Feuerwehrleute. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

Was ist eine „Touristenfahrt“?

An Wochenenden, an denen keine offizielle Rennveranstaltungen stattfinden, ist die Rennstrecke an der Nürburg für jedermann mit dem Privatfahrzeug zugänglich. Es reicht, dass der Fahrer einen Führerschein und der Wagen über eine Straßenzulassung verfügt. Der Parcours für diese „Touristenfahren“ gilt übrigens dann nicht als Rennstrecke, sondern lediglich als gebührenpflichtige Mautstraße ohne generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gilt demnach die übliche Straßenverkehrsordnung.