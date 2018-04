Eine völlig betrunkene Autofahrerin griff am Sonntagabend auf einem Feldweg bei Altlinster Polizisten an. Sie wurde in einer Ausnüchterungszelle untergebracht und ihr Führerschein wurde eingezogen.

Nüchtern geht anders

Steve REMESCH

Es war kurz vor Mitternacht am Sonntagabend, als eine Autofahrerin in starken Schlangenlinien zwischen Koedingen und Lintgen unterwegs war. Nachdem sie bereits gegen eine Mauer gefahren war, versuchte eine Augenzeugin sie an der Weiterfahrt zu hindern. Doch der Versuch misslang und die Zeugin verständigte die Polizei.



Polizisten konnten den Wagen schließlich auf einem Feldweg zwischen Weyer und Altlinster im Straßengraben antreffen. Die Fahrerin war zwar nur leicht verletzt, aber umso aggressiver. Einen Führerschein oder einen Personalausweis konnte sie nicht vorweisen. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, benahm die Frau sich äußerst unbeherrscht und aggressiv. Dann schlug sie auf die Beamten ein, kratzte und beschimpfte sie.



Da die Frau sich scheinbar nicht beruhigen ließ, entschlossen die Beamten, ihr Handschellen anzulegen. Im Krankenhaus, wo sie auch Pfleger und Ärztin beschimpfte und beleidigte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Da die Frau nach Ansicht der Polizisten eine Gefahr für sich selbst darstellte, wurde sie in einer Arrestzelle untergebracht. Zudem wurde ihr ein Fahrverbot auferlegt.