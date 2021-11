Die Feuerwehr bittet Anwohner, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Großbrand

"Nuddelsfabrik" in Esch/Alzette brennt

Tom RÜDELL Die Feuerwehr bittet Anwohner, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der CGDIS meldet am Samstagabend einen Großbrand in Esch/Alzette: Die alte „Nuddelsfabrik“ in der Rue Belvaux steht in Flammen, der Großeinsatz läuft noch. Anwohner werden gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.