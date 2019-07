Laut dem Bistum Trier war Pater Franz Reinisch der einzige katholische Priester, der den Fahneneid auf Hitler verweigerte. 1942 wurde er hingerichtet.

NS-Widerständler: Hingerichteter Priester soll selig gesprochen werden

(dpa/lrs/SC) - Das Verfahren zur Seligsprechung eines katholischen Priesters, der seinen Widerstand gegen Adolf Hitler mit dem Leben bezahlen musste, wechselt vom Bistum Trier nach Rom.

Pater Franz Reinisch, Foto circa 1930. Foto: Gemeinfrei

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann habe die diözesane Phase des Verfahrens zu Pater Franz Reinisch abgeschlossen, teilte das Bistum am Montag mit. Eine Dokumentation mit 6300 Seiten werde von dem zuständigen Postulator nach Rom gebracht, um dort geprüft zu werden.



Insgesamt dauerte die Untersuchung der Diözese zur Seligsprechung des Paters sechs Jahre. Die Seligsprechung erfolgt erst nach dem positiven Votum des Papstes.



Der Pallottinerpater Reinisch war laut dem Bistum Trier der einzige katholische Priester in Deutschland, der den Fahneneid auf Hitler verweigert habe und daher hingerichtet worden sei. Er starb am 21. August 1942 unter dem Fallbeil.

Sooft ich auch mein Gewissen überprüfe, ich kann zu keinem anderen Urteil kommen. Und gegen mein Gewissen kann und will ich mit Gottes Gnade nicht handeln. Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten.



Für das 2013 eröffnete Verfahren zur Seligsprechung wurden nach Angaben des Bistums viele Zeugen befragt sowie mehr als 730 Schriften von Theologen und Historikern geprüft.

Diese Akten wurden nun bei einer feierlichen Schlusssitzung von dem Trierer Bischof versiegelt und dem zuständigen Postulator übergeben. Postulatoren sind katholische Kleriker, die im Zuge von Heilig- und Seligsprechungen Informationen und Schriften zu der jeweiligen Person sammeln, und sie der Gemeinschaft bekannt machen.

Reinisch war 1903 als Sohn einer Beamtenfamilie in Österreich geboren worden. Er studierte erst Jura und Gerichtsmedizin, später Theologie und Philosophie. Als Priester schloss er sich der katholischen Schönstatt-Bewegung an. Ihr weltweites Zentrum liegt in Vallendar bei Koblenz.

Zu seiner Entscheidung, Hitler den Fahneneid zu verwehren, schrieb Reinisch im Gefängnis wenige Wochen vor seiner Hinrichtung in sein Tagebuch, er hoffe mit seiner Entscheidung "antizipierende Lösungen zu schaffen, d.h. Samenkorn zu sein, aus dem später der Baum mit seinen Früchten hervorwächst".

Gegen die NS-Diktatur bezog Reinisch klar Stellung. 1940 erteilte ihm die Gestapo Rede- und Predigtverbot. 1942 erhielt er die Einberufung zur Wehrmacht. Reinisch verweigerte aus Gewissensgründen den Eid auf Hitler. Das Reichskriegsgericht verurteilte ihm zu Tode. Er starb mit 39 Jahren und liegt in Vallendar begraben.