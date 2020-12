Novembermorde: Es bleibt bei lebenslänglich

Für die Morde an Emeka O. und Florentina E. im November 2016 bleibt es für den Hauptbeschuldigten bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das haben die Berufungsrichter am Dienstag entschieden.

(SH) - Für die Morde an Emeka O. und Florentina E. bleibt es für Lee K. bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Berufungsrichter bestätigten am Dienstag das Urteil aus erster Instanz. Gegen Alden S., der lediglich wegen seiner Verwicklung in den ersten Mord auf der Anklagebank saß, bestätigten sie eine 15-jährige Freiheitsstrafe, wovon fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.

Die Leiche des 36-jährigen nigerianischen Drogendealers Emeka O ...