Nospelt: Zerstörungswut „A Liewen“

Anwohner der Rue des Fleurs in Nospelt sind schockiert über einen Gewaltakt in einem altem Haus, das sie als schützenswerte Bausubstanz ansehen.

Der Name „A Liewen“ steht in Nospelt für ein Haus, von dem Alteingesessene wollen, dass es erhalten bleibt. Ein Bauherr plant aber den Abriss, nur die Genehmigung lässt auf sich warten. Nun wurde randaliert und Schuldzuweisungen stehen im Raum.

„An dem Morgen sind wir wach geworden wegen eines unbeschreiblichen Lärms“, sagt eine Nachbarin, die nicht will, dass ihr Name genannt wird. „Unser Schlafzimmer liegt zur Rückseite unseres Hauses hin, sodass wir nicht sofort bemerkten, dass der Lärm aus unserer Straße kam.“ Erst als sie im Haus die Rollläden hochzog, habe sie einen Mann und ein Brecheisen gesehen.

Die Frau wohnt in der Rue des Fleurs in Nospelt und war laut eigenen Angaben vor rund zwei Wochen, am 11 ...