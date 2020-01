Nachdem am Freitag das Produkt "Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2" zurückgerufen wurde, sind nun auch andere Muscheln betroffen.

Lokales 2 Min.

Noroviren: Lebensmittelrückruf für Muscheln in Luxemburg

Nachdem am Freitag das Produkt "Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2" zurückgerufen wurde, sind nun auch andere Muscheln betroffen.

(rc/sas) - Die Supermarktkette Auchan teilte am Freitag den Rückruf des Produktes "Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2" mit - am Montagnachmittag wurde der Rückruf auf weitere Produkte ausgeweitet, die auch in anderen Supermärkten erhältlich waren.

Wegen Fällen von Noroviren, dürfen keine Muscheln mehr verkauft werden, die in Frankreich innerhalb von bestimmten Zonen gefischt wurden. Das Sammeln, der Versand und die Vermarktung dieser Muscheln wurden eingestellt. Die Ware wurde aus dem Verkehr gezogen, ist teilweise Supermärkten in Luxemburg aber bereits verkauft worden.

Noroviren können beim Menschen unter anderem eine Gastroenteritis verursachen. Die Symptome sind Erbrechen und Durchfall.

Vom Verzehr der folgenden Produkte wird strengstens abgeraten:

Name: Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2

Marke: Mytilimer

Einheit: 1,2 Kilogramm (12 Stück)

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19/12/2019 und 21/21/2019

Chargennummer: 19122019 und 21122019

Barcode: 3000045268813

Genehmigung: FR.35.132.018.CE

Verkauf: Auchan Name: Moules de Bouchot de la baie du Mont Saint Michel AOP

Marke: Mytilimer

Einheit: Säcke von 1,4 Kilogramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle bis zum 10/01/20 eingeschlossen

Chargennummer: alle

Barcode: 3760048511407

Verkauf: Cora Name: Huîtres creuses de Cancale tous calibres

Marke: Mytilimer

Einheit: 24 Austern im Bündel

Mindesthaltbarkeitsdatum: vom 25/11/2019 bis 03/01/2020

Chargennummer: alle

Barcode: 3700096600081

Genehmigung: FR.35.132.018.CE

Verkauf: Auchan



Name: Moules de Bouchot du Mont Saint Michel AOP

Marke: Mytilimer

Einheit: Plastikkörbchen von 1 Kilogramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 25/11/2019 bis 03/01/2020

Chargennummer: alle

Barcode: 3760116230148

Genehmigung: FR 35.049.048 CE

Verkauf: Auchan



Name: Moules de Bouchot du Mont Saint Michel AOP

Marke: Mytilimer

Einheit: Säcke von 15 Kilogramm, lose vom Fischstand

Mindesthaltbarkeitsdatum: 25/11/2019 bis 03/01/2020

Chargennummer: alle

Genehmigung: FR 35.049.048 CE

Verkauf: Auchan Name: Moules de Bouchot St Michel AOP

Marke: CULTIMER

Einheit: Körbchen von 1,4 Kilogramm / 2 Litern

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27/12/2019 bis 11/01/2020

Chargennummer: alle

Genehmigung: FR 35.095.126 CE

Verkauf: Auchan Name: LS HUITRE FINE N°3 CANCALE CORA 2 DZ

Marke: Mytilimer

Mindesthaltbarkeitsdatum: vom 25/11/2019 bis 03/01/2020

Barcode: 3257984376103

Genehmigung: FR 35.132.018. CE

Verkauf: Cora