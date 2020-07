Die Nordstad-Gemeinden und die Regierung arbeiten zurzeit an einer Vision 2035. Nun sollen auch die Bürger bei der Prioritätensetzung mitreden.

Nordstad: Online-Umfrage für Bürger

In Zusammenarbeit mit den fünf Nordstad-Gemeinden Bettendorf, Diekirch, Erpeldingen/Sauer, Ettelbrück und Schieren arbeitet das Landesplanungsamt zurzeit an der Erstellung einer „Vision Nordstad 2035“.

Diese soll die künftige politische Prioritätensetzung der Regierung mit Blick auf die Nordstad definieren und diese auch in die Überarbeitung des Programme directeur d'aménagement du territoire einfließen lassen.

Online-Umfrage bis 30. Juli

Um die Bürger in diesen Prozess einzubinden, wird nun eine Online-Umfrage in deutscher und französischer Sprache gestartet. Dieser schließt sich im Herbst ein Online-Dialog an, bei dem der vorläufige Visionsentwurf diskutiert und eventuell um zusätzliche Ideen ergänzt wird.

Ein Bürgerrat soll den Prozess zudem begleiten und Anregungen zu weiteren Einbindungsmöglichkeiten liefern.

Die Umfrage, die sich vornehmlich aber nicht ausschließlich an die Bewohner der Nordstad richtet, ist bis 30. Juli unter www.mea.gouvernement.lu zugänglich.

