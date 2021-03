5.000 Euro pro Einwohner: Das fordern die fünf Nordstad-Gemeinden an staatlichen Zuschüssen für ihre angestrebte Fusion. Ein Betrag, der das eigentliche Maximum für solche Hilfen deutlich übersteigt.

Nordstad: Gemeinden stellen hohe Forderungen

Maximilian RICHARD 5.000 Euro pro Einwohner: Das fordern die fünf Nordstad-Gemeinden an staatlichen Zuschüssen für ihre angestrebte Fusion. Ein Betrag, der das eigentliche Maximum für solche Hilfen deutlich übersteigt.

Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, haben die Kommunen Bettendorf, Diekirch, Erpeldingen, Ettelbrück und Schieren im Zuge ihrer angestrebten Fusion zur Nordstad-Gemeinde einen Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Ministerium eingereicht.

Die Forderungen würden sich aber auf 5.000 Euro pro Einwohner belaufen, ein Betrag, der das von der Regierung durch einen Beschluss festgelegte Maximum von 2.200 Euro pro Einwohner deutlich übersteige.

Fusionen anno dazumal Sie sind zurzeit in aller Munde. Allerdings sind Gemeindezusammenschlüsse keine neue Erfindung, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Das Innenministerium werde die finanziellen Forderungen sowie die geplanten gemeinsamen Projekte der Kommunen nun in der Folge analysieren, so die Mitteilung. Die Festlegung der endgültigen finanziellen Unterstützung des Zusammenschlusses obliege allerdings am Ende der Regierung.

Der Maximalbetrag für die Zuschüsse wurde rezent um zehn Prozent erhöht. So wurde die bislang letzte Fusion, aus der im Jahr 2018 die Kommune Rosport-Mompach hervorging, noch mit maximal 2.000 Euro pro Einwohner bezuschusst.

Durch den Zusammenschluss der fünf Gemeinden zur Nordstad würde die viertgrößte Gemeinde des Landes mit rund 24.000 Einwohnern geschaffen werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.