(C./M.G.) - Am Donnerstag wurde Charles Stelmes als neuer Direktor der ENEPS (École nationale de l’éducation physique et des sports) nominiert. Er übernimmt den Posten von Camille Dahm, der Anfang Juli 2017 in den Ruhestand ging.



Der 38-jährige Sportlehrer arbeitete zuvor im Lycée des garçons in Esch/Alzette, dem Lycée technique in Bonneweg sowie seit 2009 im Sportlycée.