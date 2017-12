(LuWo) - Eine erste Solidaritätsaktion zugunsten der Obdachlosen am Weihnachtstag fand 1981 im Franziskanerkloster statt. Im Laufe der Jahre wurde sie zu einer Großveranstaltung der Zusammengehörigkeit unter Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. So lud die Vereinigung Noël de la Rue auch an diesem Weihnachtstag wieder zum Fest zur Geburt Christi ein. Und das bereits zum 36. Mal.



Um die 300 Menschen in Not fanden sich in der Fieldgen Sporthalle ein, um ein friedliches Weihnachtsfest in Wärme und Geborgenheit zu verbringen. In Gruppen wurden verschiedene Themen besprochen. So diskutierten die Gäste über die Gesichter der Armut im Land, den Stellenwert des Elends in Luxemburg sowie über Liebe und Solidarität.

Einsamkeit und Arbeitslosigkeit, Hunger, Armut und Obdachlosigkeit, sozialer Ausschuss, Mangel an Verständnis und Menschlichkeit waren alles Schlagwörter, die Léon Kraus am Altar zur Sprache brachte. Die vom Jesuitenpater Thierry Monfils zelebrierte Weihnachtsmesse stand indessen unter dem Thema "Christus ist Mensch geworden, um uns durch seine Liebe zu verändern". Sie wurde musikalisch vom Ensemble Origer & Friends gestaltet.

Im Schulrestaurant wurden die Gäste von der Straße den ganzen Tag über von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiter verwöhnt. Dieses Jahr kam zum ersten Mal eine Charta für ein gelungenes Weihnachtsfest zum Tragen. Wie bereits seit zehn Jahren machte sich Premier Xavier Bettel auch diesmal eine Ehre daraus, den Menschen in Not zu helfen und ihnen ein warmes Mal aufzutischen. Nachmittags beendete ein spezifisches Unterhaltungsprogramm das Noël de la Rue.