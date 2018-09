Einer Umfrage zufolge sind nur 44 Prozent der Luxemburger schon mit der Tram gefahren. Allerdings zeigen diese sich damit aber sehr zufrieden.

Noch sind nicht alle an Bord

Die Tram kommt gut an. Zu dieser Schlussfolgerung kommt eine repräsentative Umfrage zum neuen Verkehrsmittel. 86 Prozent der Befragten finden, dass die Tram eine gute Sache ist. Dies hatte Nachhaltigkeitsminister François Bausch bereits vergangene Woche auf einer Pressekonferenz zum Pôle d'échange Stäreplaz verkündet. Nun liegen die kompletten Umfrageresultate vor.



Im Auftrag des Ministeriums hatte das Meinungsforschungsinstitut TNS-Ilres via Telefon und Internet 1 029 Einwohner ab 18 Jahren befragt. Und dieser Erhebung zufolge sind nur elf Prozent der Befragten der Tram abgeneigt. Drei Prozent haben keine Meinung.



Empfehlung an das Umfeld



75 Prozent geben an, dass sie durch die Einführung der Tram dazu neigen, vermehrt auf den öffentlichen Transport zurückzugreifen. 21 Prozent wollen dies auch in Zukunft nicht tun. Vier Prozent haben keine Meinung.

81 Prozent antworten zudem, sie würden ihrem Umfeld empfehlen, die Tram zu nutzen. Zwölf Prozent wollen das nicht tun. Sieben Prozent können dazu nichts sagen.



44 Prozent der Befragten erklären, die Tram bereits benutzt zu haben. Das sind laut TNS-Ilres 16 Prozent mehr als noch im Januar. Allerdings sind unter den 44 Prozent nur drei Prozent, die angeben, die Tram regelmäßig zu benutzen. 27 Prozent haben sie höchsten drei Mal genommen.



Komfortabel und ästhetisch



Darüber hinaus zeigen sich 87 Prozent jener Personen, die bereits mit der Tram gefahren sind, mit der Fahrfrequenz der Straßenbahn zufrieden, 93 Prozent mit der Fahrt an sich, 97 Prozent empfinden das Fahrzeug als komfortabel und 97 Prozent mögen die Ästhetik.

92 Prozent der bisherigen Nutzer sind indes zufrieden mit der Bauart der Tramsteige, 78 Prozent damit, wie der Funiculaire funktioniert, 64 Prozent mit der Anbindung an das Busnetz und 57 Prozent mit der Anbindung an das Eisenbahnnetz – wobei beim letzten Punkt immerhin 36 Prozent angeben, nichts über die Anbindung an den Zugverkehr zu wissen.