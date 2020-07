Nilgänse sind in Luxemburg Neuankömmlinge. In wenigen Jahren haben sie sich an Mosel und Sauer stark vermehrt - was bei Spaziergängern und Gemeinden auf Kritik stößt.

Nilgänse und ihr Dreck sorgen für Ärger

Volker BINGENHEIMER

Sie sind erst vor wenigen Jahren ins Großherzogtum gekommen und haben sich in kurzer Zeit zu einer regelrechten Plage entwickelt. Vielerorts am Ufer von Mosel und Sauer sowie am Echternacher See vermehren sich die Nilgänse ungebremst. Die Gemeinden wissen nicht mehr, was sie gegen die lästigen Gäste unternehmen sollen und wenden sich hilfesuchend ans Umweltministerium. Die hübschen bräunlich-bunt gefiederten Gänse lieben das Wasser und halten sich bevorzugt in Sichtweite des Ufers auf ...