An Mosel und Sauer vermehren sich Nilgänse immer stärker. Die Naturverwaltung will der Ausbreitung eine Grenze setzen, indem sie die Gelege der Wasservögel unfruchtbar macht.

Nilgänse: Dezimierung über die Eier

Volker BINGENHEIMER An Mosel und Sauer vermehren sich Nilgänse immer stärker. Die Naturverwaltung will der Ausbreitung eine Grenze setzen, indem sie die Gelege der Wasservögel unfruchtbar macht.

Um die Bestände von Nilgänsen zu dezimieren, setzen die Naturverwaltung und das Umweltministerium darauf, Eier von brütenden Paaren zu sterilisieren. Die Wasservögel, die sich am Echternacher See sowie an Mosel und Sauer stark vermehren und dort zu Störungen führen, sollen aber nicht geschossen werden, teilt das Umweltministerium auf eine Frage des Abgeordneten Gusty Graas (DP) mit.

Nilgänse und ihr Dreck sorgen für Ärger Nilgänse sind in Luxemburg Neuankömmlinge. In wenigen Jahren haben sie sich an Mosel und Sauer stark vermehrt - was bei Spaziergängern und Gemeinden auf Kritik stößt.

„Studien weisen darauf hin, dass jedes Jahr mindestens 30 Prozent der Tiere geschossen werden müssten, damit die Maßnahme wirkungsvoll ist“, erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng). „Zudem leben die Nilgänse an Orten, an denen die Jagd aus Sicherheitsgründen nicht in Frage kommt, zum Beispiel in öffentlichen Parks und anderen urbanen Räumen.“

Keine Freigabe zur Jagd

Auch in natürlicher Umgebung sei eine Jagd nicht ohne Weiteres möglich, weil dadurch geschützte Tierarten gefährdet würden. Eine generelle Freigabe der Nilgänse als jagdbare Tierart ist deshalb nicht geplant. In Ausnahmen könnten jedoch ausgebildete Mitarbeiter der Naturverwaltung an bestimmten Orten einzelne Tiere erlegen.

An der Spatz in Wasserbillig regen sich viele Passanten über den Kot der Nilgänse auf. Foto: Volker Bingenheimer

Nilgänse sind erst seit 2007 in Luxemburg zu Hause. Seit dieser Zeit vergrößern sich die Bestände entlang von Wasserflächen von Jahr zu Jahr. Kürzlich hatten sich die Gemeinden Echternach und Mertert über Belästigungen durch den Kot der Vögel beschwert. In Mertert müssen Gemeindearbeiter regelmäßig Straßen und Gehwege rund um die Spatz reinigen. In Echternach ist die Wasserqualität des Sees gefährdet, der als Badegewässer qualifiziert werden soll.

Mehrere Methoden

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, will sich die Naturverwaltung nun auf die Gelege der invasiven Tierart konzentrieren. Die meist fünf bis acht Eier pro Nest könnten auf mehrere Arten sterilisiert werden, heißt es in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage. Entweder könnten die Eier mit Paraffin luftundurchlässig gemacht werden oder aber geschüttelt oder angebohrt werden. Die Eier einfach zu entnehmen, ist keine Lösung. In diesem Fall legt das Weibchen ein zweites Mal Eier.

Luxemburg: Eingeschleppte Arten gefährden das Ökosystem Eines der Hauptziele der EU im Kampf um den Erhalt der Biodiversität ist die Bekämpfung von Neozoen und Neophyten, die eingeschleppt wurden und nun zur Gefahr für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt werden.

Zur Eindämmung der Nilgänse hat die Naturverwaltung einen nationalen Aktionsplan erstellt, zu dem die Bevölkerung im vergangenen Frühling befragt wurde. Dieser Aktionsplan soll im Herbst fertiggestellt und veröffentlicht werden. Neben den Maßnahmen zur Sterilisierung der Eier wird im kommenden Jahr ein Monitoring stattfinden, in dem die in Luxemburg vorkommenden Brutpaare gezählt werden.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.