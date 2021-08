Eine große Mondkugel, Konzerte, spektakuläre Projektionen auf den Schlossmauern: Das Licht-Festival in Clerf zog Besucher in seinen Bann.

„Night, light & more“

Clerf erstrahlt in besonderem Licht

Nico MULLER Eine große Mondkugel, Konzerte, spektakuläre Projektionen auf den Schlossmauern: Das Licht-Festival in Clerf zog Besucher in seinen Bann.

Ein Fest voller magischer Erlebnisse war den Besuchern zum Abschluss des diesjährigen Festivals „Night, light & more“ am Wochenende in Clerf versprochen worden. Die Veranstalter, der Naturpark Our in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Oewersauer und dem regionalen Tourismusbüro Éislek, mussten kurzfristig dann doch etwas Wasser in ihren Wein schütten, denn coronabedingt war es nicht möglich, alle ursprünglich geplanten Aktivitäten durchzuführen. Dennoch war die Veranstaltung, die unter dem Motto „Cliärref am neie Liicht“ stand, einen Besuch wert.

In Clerf wurden keine Mühen gescheut. Foto: Claude Windeshausen

Die Lichtprojektionen auf den Schlossmauern zogen mehr als einen Zuschauer in ihren Bann. Foto: Claude Windeshausen Bei der Ausstellung „Museum of the moon" in der Pfarrkirche war eine Kugel zu sehen, bedruckt mit Oberflächenbildern des Mondes. Foto: Claude Windeshausen Zu viel Licht schadet Mensch und Tier. Das ist die Botschaft des Festivals. Foto: Claude Windeshausen

Ganz besondere Aufmerksamkeit zog die Ausstellung „Museum of the Moon“ in der Pfarrkirche, eine Einladung zum Tagträumen und zur Himmelskontemplation, auf sich. Dort hing an der Decke eine mit Helium aufgeblasene Kugel mit sieben Metern Durchmesser, bedruckt mit gestochen scharfen Oberflächenbildern des Mondes. Die Bilder stammen von der Nasa. Hier war denn auch so manch erstauntes Gesicht zu beobachten.

Weitere Ausstellungen und Konzerte, unter anderem von André Mergenthaler mit dem Cello sowie Agnès Clément an der Harfe, eine ganz besondere Licht- und Klangerfahrung des Ensembles Vendège im Kulturzentrum, sowie eine spektakuläre Lichtprojektion auf die Schlossmauern gegen Mitternacht rundeten das vielfältige Programm ab.

Zeichen gegen die Lichtverschmutzung

An einem Stand auf dem Marktplatz konnten sich die Besucher über die Wirkung von Licht und Dunkel auf Mensch und Tier informieren, derweil Lichtexperte Daniel Gliedner Tipps und Ratschläge erteilte, wie jeder einzelne etwas gegen Lichtverschmutzung tun kann. Im Rahmen einer geführten Besichtigung bekamen Interessierte ebenfalls einen Einblick in das neue Beleuchtungskonzept der Stadt.

André Mergenthaler mit dem Cello. Foto: Nico Muller

Vollbesetzte Pfarrkirche beim Konzert der belgischen Musikerin Agnès Clément an der Harfe. Foto: Nico Muller Lichtexperte Daniel Gliedner gab Ratschläge, was jeder Einzelne gegen Lichtverschmutzung tun kann. Dazu gehörten auch Experimente. Foto: Nico Muller Das Festival zog zahlreiche Besucher an. Foto: Nico Muller

Das Festival „Night, light & more“ hat seinen Ursprung im europäischen Interreg-Projekt „Night light“. Dabei haben sich 2017 acht Regionen aus den Niederlanden, Ungarn, Spanien, Dänemark, Slowenien, Italien und Luxemburg zusammengeschlossen, um gemeinsam die Wertigkeit des natürlich dunklen Nachthimmels zu steigern und der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken. Zielsetzung des Festivals ist, die öffentliche Bewusstseinsbildung gegenüber der Problematik der Lichtverschmutzung zu schärfen.

