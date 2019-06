Spezialeinheiten der Polizei mussten am Dienstagnachmittag einen Mann in einer Wohnung überwältigen, nachdem dieser sich dort mit einer Waffe verschanzt hatte.

Niederkorn: Polizei stürmt Wohnung

(SC/rc/LE) - Am Dienstagmittag wurde die Polizei alarmiert, weil sich in Niederkorn ein 61-jähriger Mann mit einer Schusswaffe auf dem Balkon seiner Wohnung befand. Wenig später verschanzte er sich im Inneren des Appartements.

Laut Polizei befand sich die Person alleine in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rue Mathendhal. Vor Ort waren mehrere Patrouillen, die umliegenden Straßen (Rue des Pommiers, Rue Mathendhal und ein Teil der Route de Bascharage) wurden gesperrt, ein Sicherheitsperimeter aufgebaut.

Links auf dem Bild sieht man eine Tür, die möglicherweise durch eine Sprengung zu Bruch ging, dies als die Spezialkräfte der Polizei sich Zugang in die Wohnung des bewaffneten Mannes verschafften.

Gegen 14.45 Uhr hörte ein LW-Journalist, der mit seinem Wagen an einem Parkplatz an der Rue Franz Erpelding stand, sechs Detonationen. Laut Carine Merens, Pressesprecherin der Polizei, handelte es sich hierbei nicht um Schüsse, sondern um technische Sprengungen, die getätigt wurden, als sich die Spezialkräfte der Polizei Zugang zur Wohnung verschafften. Kurze Zeit später war zudem ein lauter Knall zu vernehmen.



Kurz nach 15 Uhr kam dann die Meldung, dass der Mann von den Spezialkräften in seiner Wohnung neutralisiert werden konnte. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Über die Hintergründe oder die Identität des Täters ist nichts bekannt.

Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperren wurden daraufhin aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Am Mittwoch wird der 61-Jährige in Luxemburg-Stadt einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Polizeieinsatz in Niederkorn beendet



Der Mann konnte in seiner Wohnung immobilisiert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperren aufgehoben. Staatsanwaltschaft wurde informiert. pic.twitter.com/NsorGLLQIe — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 4, 2019

Zuvor hatte die CFL mitgeteilt, dass die Zuglinie 60 zwischen Differdingen und Petingen für die Dauer des Polizeieinsatzes gesperrt worden war. Allerdings war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Differdingen und Petingen eingerichtet worden.



Straßensperre aufgrund eines Polizeieinsatzes



In Niederkorn sind aktuell folgende Straßen gesperrt:



Rue des Pommiers

Rue Mathendahl

Route de Bascharage



Polizeianweisungen bitte beachten.

Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/3GR0SyTKzG — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 4, 2019